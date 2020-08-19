В Алтайском крае осудили участника ОПГ, похищавшей деньги у детей-сирот

Потерпевшими по уголовному делу признали 20 человек, из которых на момент совершения преступлений двое были несовершеннолетними Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вынесли приговор лидеру структурного подразделения организованного преступного сообщества, похищавшего деньги детей-сирот, сообщает краевой Следком.

Следствие и суд установили, что в 2016 году молодой человек обратился к криминальному авторитету с предложением получать деньги, которые лежат на банковских счетах выпускников детских домов из числа детей-сирот.

Согласившись, криминальный лидер в апреле 2016 года создал на территории Алтайского края преступное сообщество, осуществляющее свою деятельность в форме двух организованных групп, лидером одной из которых и стал осужденный.

Участники сообщества выполняли определенные функции, установленные и предписанные организатором ОПГ. Более двух лет на территории края они похищали деньги детей-сирот, которые достигли совершеннолетия и выпустились из учреждений. Способы получения денег были разными – от уговоров, до обмана и угроз.

Потерпевшими по уголовному делу признали 20 человек, из которых на момент совершения преступлений двое были несовершеннолетними. Сумма похищенных средств составила более 4,5 млн рублей. Многие потерпевшие, оставшись без денег, стали бездомными, однако не обращались в правоохранительные органы, боясь за свою жизнь. Пресечь деятельность ОПГ удалось в апреле 2018 года.

– Лидер структурного подразделения ОПС заключил досудебное соглашение со следствием и уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Уголовное дело в отношении организатора преступного сообщества и его участников в настоящее время рассматривается судом, – отмечают в ведомстве.

Суд приговорил молодого человека к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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