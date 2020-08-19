Россельхозбанк запустил новый карточный продукт «СВОЯ карта», предлагающий дополнительные преимущества по привилегиям.

«Мы рады представить новый базовый комплексный карточный продукт, отвечающий потребностям каждого нашего клиента. СВОЯ карта содержит максимально выгодные условия обслуживания, в частности, возможность выбрать дополнительные привилегии с кэшбэком на все товары и услуги до 15%», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Основным преимуществом СВОЕЙ карты является возможность выбора одной из двух опций – «Кэшбэк на все» и «Выбери свой кэшбэк». В рамках опции «Кэшбэк на все» на бонусный счет клиента начисляется кэшбэк до 4% от суммы покупок по карте. А при подключении опции «Выбери свой кэшбэк» клиент будет получать до 15% кэшбэка по всем операциям в одной из 20 категорий на выбор клиента (театр и кино, рестораны, такси и прочие товары и услуги). Единовременно на одной карте может быть подключена только одна опция. При этом по СВОЕЙ карте предусмотрено бесплатное снятие наличных как по кредитной, так и по дебетовой карте. Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте Банка на странице СВОЕЙ карты (https://www.rshb.ru/natural/loans/creditcard/own/). Опции можно переподключать и изменять ежемесячно, комиссия за эти операции не предусмотрена.

СВОЯ карта может быть подключена к одной из трех платежных систем - Mastercard, Visa, МИР, также возможна привязка к платежным кошелькам - Ко-бейджинговые МИР-Unionpay и МИР-JCB. Для держателей СВОЕЙ карты на базе платёжной системы Mastercard предусмотрен приятный бонус до 31.10.2020: +1% ко всем начислениям кэшбэка по карте, вне зависимости от подключённой опции и других параметров.

Так, если клиент Банка потратит 30% средств от суммы 25 тыс. рублей на покупки, то сможет получить до 2000 баллов или годовую подписку на онлайн-кинотеатр. Потратив 50% средств от суммы 40 тыс. рублей на товары и услуги держатель карты СВОЯ получит до 5000 баллов или велосипед для ребенка. При этом, если на 50% средств от суммы 80 тыс. рублей клиент РСХБ купит различные товары, то получит до 10 000 баллов или авиабилет в Сочи.

СВОЯ карта сразу стала основным, локомотивным карточным продуктом Россельхозбанка. Держатели СВОЕЙ карты смогут быстрее и безопаснее воспользоваться всеми преимуществами продуктов для физических лиц, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. СВОЯ карта полностью бесплатна для клиента, комиссия за обслуживание основной карты не предусмотрена. Карта может быть как кредитной, так и дебетовой. По обоим типам карт предусмотрено начисление кэшбэка в виде бонусных баллов программы лояльности «Урожай».

На правах рекламы.