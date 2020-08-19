В Алтайском крае мужчина угнал грузовик и попал в ДТП

Полиция. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае полицейские задержали мужчину, который попал в аварию на угнанном автомобиле, сообщает краевое управление МВД

По данным ведомства, житель села Стуково Павловского района ночью угнал грузовик САЗ-3507. Машина была припаркована на территории крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в нескольких километрах от села Шахи.

По предварительной информации, на чужом автомобиле мужчина поехал в магазин и по дороге попал в ДТП. Автомобиль получил повреждения, пострадавших нет.

Известно, что сельчанин управлял грузовиком в состоянии алкогольного опьянения. Машину поместили на спецстоянку.

– Кроме того, по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело ,– отмечают в ведомстве.

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