Алтайские военные проверят знания истории Великой Отечественной войны

Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Это еще Михаил Ломоносов говорил. Но актуальности его слова не потеряли и сейчас. Чтобы не ударить в грязь лицом, все желающие могут написать «Диктант Победы» 3 сентября.

Но проверить свои знания можно уже сейчас. На сайте «Диктанта Победы» опубликован второй тест на знание событий Великой Отечественной войны. Всего на проверочные вопросы двух тестов ответили почти 100 тысяч человек. Об этом рассказал координатор проекта «Историческая память» замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

В Алтайском крае первыми в «бой» за знания пойдут военные, говорит региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе Сергей Завалихин.

Также в тестировании примут участие росгвардейцы, школьники и студенты вузов. Площадки будут организованы во всех городах и районах. Кстати, акция проходит в регионе уже во второй раз.

- Тесты содержат по девять вопросов о знаковых событиях и личностях, предопределивших исход войны. В них есть задания на знание известных фильмов, песен военных лет, художественных произведений о войне. Мы не сомневаемся, что те, кто выполнят все задания, смогут написать «Диктант Победы» 3 сентября на «отлично», - говорит Хинштейн.

Как отмечается на сайте Доблестьалтая.рф, площадки будут организованы и в музеях по всей стране – заявки на проведение акции продолжают поступать в созданный «Единой Россией» оргкомитет «Наша Победа». Среди знаковых объектов – Бородинский музей, Тульский Кремль, музей-заповедник «Куликово поле», Башкирский Республиканский музей Боевой Славы, музей-панорама «Сталинградская битва» и многие другие.