Жителя Алтайского края будут судить за смерть электромонтера

В суде. Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Первомайского района. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть электромонтера, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, в мае этого года бригада электромонтеров выехала по вызову об отключении электричества в одном из сел Первомайского района. Пока энергетики устраняли сбой в электросети к ним подъехал пьяный местный житель. Произошел конфликт, молодой человек несколько раз ударил работника энергетической компании по голове.

От полученных травм электромонтер скончался на месте происшествия.

Во время предварительного следствия собрали достаточно доказательств.Уголовное дело направили в суд.

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