Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 19 августа 2020 года составило 287

Медики. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 19 августа скончались 287 человек с коронавирусом, в том числе 111 случаев от COVID-19, 172 случая – иные причины смерти, 4 случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за сутки умерли 6 человек с коронаврусом: 2 – от COVID-19, 4 – по иным причинам смерти

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 10887, в том числе 943 ребенка до 17 лет включительно. Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение – 1361 человек, из них в госпиталях находятся 767 пациентов, амбулаторное лечение получают 594 человек.

Из общего числа заболевших 173 случая – завозные, 5479 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 2812 – у больных внебольничной пневмонией, 3445 – у заболевших ОРВИ, в 4630 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных – 112, на аппарате ИВЛ находится 29 пациентов.

Отметим, что выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 9239 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 19 августа 2020 года составило 10887

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 19 августа 2020 года (подробнее)