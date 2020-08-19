На Алтае мужчина насмерть разбился на угнанном автомобиле

Мужчина не справился с управлением и автомобиль съехал с проезжей части, а потом опрокинулся. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Турочакском районе Республики Алтай 18 августа произошло смертельное ДТП, сообщает ГУ МВД России по региону.

Авария случилась около 16:20 часов на 218 километре дороги «Бийск - Турочак — Артыбаш». Местный житель без прав ехал на угнанном автомобиле Subaru Legacy со стороны села Кебезень в направлении Артыбаша. Мужчина не справился с управлением и автомобиль съехал с проезжей части, а потом опрокинулся.

В результате ДТП 37-летний водитель скончался от полученных травм. В настоящее время по факту ДТП и угона проводят проверку.

Ранее мы сообщали, что в Рубцовском районе Алтайского края в ночь на 17 августа жестко столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовик Renault Midlum. В ДТП погибли пять человек.

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