Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 19 августа 2020 года составило 9239

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 19 августа 2020 года увеличилось еще на 105 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 19 августа 2020 года увеличилось еще на 105 человек и составило 9239.

Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 85 и составило 10887. В настоящее время в крае тяжелобольных пациентов – 112, на аппарате ИВЛ – 29.

Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение – 1361 человек, из них в госпиталях находятся 767 пациентов, амбулаторное лечение получают 594 человек.

Напомним, из общего числа заболевших 173 случая – завозные, 5479 – по контакту с ранее заболевшими, 2812 – у больных внебольничной пневмонией, 3445 – у заболевших ОРВИ, в 4630 случаях – бессимптомное течение.

Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3017 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали свыше 353 тыс. человек.

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