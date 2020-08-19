В Барнауле до сентября перекроют часть улицы Власихинской

Ограничения будут действовать с 9 утра 21 августа до 20 часов 2 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле из-за капитального ремонта трамвайных путей закроют движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Власихинской в районе пересечения с Попова, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения будут действовать с 9 утра 21 августа до 20 часов 2 сентября. При этом движение трамваев будет закрыто по Попова от Власихинской до остановочного пункта «Пивзавод» в обоих направлениях с 22 часов 21 августа до 5 утра 24 августа.

Электротранспорт будет двигаться следующим образом:

– трамвай №2: Депо №3 – ул.Малахова – ул.Власихинская – ул.Попова – пр-кт Космонавтов – микрорайон «Поток»;

– трамвай №3: остановочный пункт «Докучаево» - ул.Попова – ул.Власихинская – ул.Малахова – ул.Антона Петрова – ул.Северо-Западная – пр кт Ленина – ул.Кулагина – микрорайон «Восточный».

– Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны при проезде указанного участка улично-дорожной сети и, по возможности, выбирайте заранее маршруты объезда. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, – добавляют в мэрии.

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