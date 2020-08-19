Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 19 августа 2020 года составило 10887

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 19 августа года выросло на 85 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 19 августа года выросло на 85 человек и составило 10887 случаев инфицирования, в том числе 943 ребенка до 17 лет включительно, сообщает оперативный штаб Алтайского края

Новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 55, Заринск – 7, Бийск, Новоалтайск, Первомайский, Хабарский районы – по 3 заболевших, Ребрихинский, Романовский районы – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Благовещенский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Троицкий, Тюменцевский районы – по 1 заболевшему

Из общего числа заболевших 173 случая – завозные, 5479 случаев – по контакту с ранее заболевшими, 2812 – у больных внебольничной пневмонией, 3445 – у заболевших ОРВИ, в 4630 случаях – бессимптомное течение.

Всего в Алтайском крае на COVID-19 обследовали более 353 тыс. человек.

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