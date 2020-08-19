В Алтайском крае подростки украли из чужого дома продукты и алкоголь

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении трех подростков, 16-ти, 15-ти и 14-ти лет, подозреваемых в краже продуктов у женщины в одном из сел Бурлинского района, пишет краевой Следком.

По данным следствия, все произошло ночью в июле этого года. Трое подростков проникли в дом к односельчанке, из которого тайно похитили спиртное и продукты на общую сумму 600 рублей. После этого они скрылись.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Барнауле состоялся суд над местным жителем, которого признали виновным в краже у коллеги большой суммы. Преступление было совершено в январе этого года. Суд установил, что обвиняемый знал о том, что у его коллеги в тумбочке письменного стола спрятана крупная сумма – 370 тысяч рублей и решил похитить накопления.

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