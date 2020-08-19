Россельхозбанк запускает онлайн-продажу монет на фоне роста спроса на инвестиции в драгметаллы

Россельхозбанк (РСХБ) готовит к запуску дистанционную продажу инвестиционных и памятных монет из драгоценных металлов. С начала года прослеживается тенденция по повышенному интересу к данному продукту со стороны клиентов РСХБ, как к одному из способов управления капиталом, и данная платформа позволит в режиме онлайн заказывать монеты в любой точке присутствия Банка.

«Мы активно развиваем направление по работе с драгоценными металлами и, в частности, продуктовый ряд по инвестиционным и памятным монетам. В июле спрос на монеты из золота и серебра увеличился практически вдвое по сравнению с началом года. Сейчас онлайн-продажи осуществляются в рамках пилотного проекта, а в перспективе будет запущен полноценный интернет-магазин инвестиционных и памятных монет из драгоценных металлов, что позволит открыть дистанционную продажу в дополнение к 927 офисам Банка по всей России», — заявил Сергей Фетисов, Директор Департамента операций на финансовых рынках РСХБ.

На фоне позитивной динамики роста мировых цен на драгоценные металлы за период с января по июль 2020 года, количество реализованных Россельхозбанком инвестиционных монет из золота увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, серебряных инвестиционных монет – в 3,2 раза.

«Одним из значимых аргументов в пользу инвестиционных монет служит отсутствие НДС, в то время как при покупке слитков закон обязывает уплачивать налог в размере 20%. Кроме того, многие монеты из драгметаллов через какое-то время становятся нумизматической ценностью, добавляя в своей стоимости. Часто это предметы коллекционирования, так как выпускаются совсем небольшим тиражом. Многие наши клиенты приобретают такие монеты в качестве оригинального подарка, который великолепно хранится и может передаваться от поколения к поколению», — прокомментировал Сергей Фетисов.

Несмотря на наличие НДС, спрос на слитки драгоценных металлов также продемонстрировал значительный рост. В этой категории инвестиционных инструментов объем продаж в июле 2020 года увеличился в 3 раза по сравнению с январскими показателями. Интерес клиентов к операциям с золотом, серебром, платиной и палладием по металлическим счетам также продолжает расти. По оценке Банка, в минувшем месяце средний объем инвестиций в драгоценные металлы составил от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (в расчете на одного клиента).

Россельхозбанк планирует дальнейшее развитие дистанционных каналов продаж и интернет-обслуживания клиентов по всем категориям инвестиционных продуктов из драгоценных металлов – монетам, слиткам и металлическим счетам.