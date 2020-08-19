Бийчанка хотела вернуть мужа и отдала “экстрасенсу” 115 тысяч рублей

Во время общения женщина перевела на счет экстрасенса 115 тыс. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Бийска хотела вернуть любимого мужа и обратилась к экстрасенсу. В итоге, мужчина в семью так и не вернулся, а женщина потеряла крупную сумму, сообщает краевое управление МВД.

В одной из социальных сетей бийчанка нашла страницу с информацией о магии и решила воспользоваться услугами ясновидящей. Гадалка пообещала сделать все в лучшем виде.

Во время общения женщина перевела на счет экстрасенса 115 тыс. рублей. Однако ее муж в семью так и не вернулся. Бийчанка поняла, что стала жертвой аферистки и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

–Полицейские призывают быть предельно осторожными при контакте с незнакомыми людьми. Многие мошенники владеют определенными психологическими методами убеждения. Ни в коем случае не передавайте деньги людям, которых Вы не знаете лично. Тем более крупные суммы. Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайшее отделение полиции, – сообщают в МВД.

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