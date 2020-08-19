Ушел из дома и не вернулся: мужчина в черной футболке пропал в Алтайском крае

Пропавший Владимир Пыргаев,
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Алтайском крае пропал 35-летний Владимир Пыргаев, житель Новоалтайска. Его местонахождение неизвестно с 17 августа. Мужчина ушел из дома около 15 часов и назад не вернулся, пишут волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на свой странице в соцсети “ВКонтакте”.
Приметы пропавшего: рост 172 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые, короткие
Был одет: черная футболка, черные шорты, темно-синие кроссовки с белыми полосками.
Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего жителя Новоалтайска, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52. Звонок бесплатный.
Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае следователи разыскивают двух мужчин. Один из Бийска, другой пропал в селе Алтайское. Они исчезли в разное время, но до сих пор об их местонахождении ничего не известно.
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