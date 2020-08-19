Барнаулец оформил на жену автомобиль родственника

Суд приговорил барнаульца к 1 году 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима Фото: pixabay.com

Жителя Барнаула признали виновным в присвоении автомобиля родственника, сообщает краевой Следком.

Следствие и суд установили, что в конце 2017 года предприниматель купил в одном из регионов автомобиль – вакуумную автоцистерну. Спецтехника стоила более 3,5 млн рублей. При этом мужчина оформил доверенность на родственника и попросил доставить автомобиль в Барнаул и поставить там на учет в ГИБДД.

– Осужденный, не желая исполнять взятые на себя обязательства, использовал транспортное средство в личных целях, а в 2018 году путем обмана оформил автомобиль на свою супругу, – отмечают в ведомстве.

Во время следствия мужчина не признал свою вину, но следователи собрали достаточно доказательств его причастности к совершению хищения. Суд приговорил барнаульца к 1 году 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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