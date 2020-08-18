Двух мужчин разыскивают алтайские следователи

Василий Майдуров Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

Следователи разыскивают двух мужчин: один из Бийска, другой пропал в селе Алтайское. Они исчезли в разное время, но до сих пор об их местонахождении ничего не известно.

В частности, ведутся поиски Майдурова Василия Васильевича. Известно, что он ушел из дома 26 июня. В тот день он был одет в черную кожаную куртку, белую рубашку и черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого либо об обстоятельствах его исчезновения, просят сообщить по телефону в городе Бийске (8-3854) 33-62-09, 8-999-331-1231 или 02.

Также в списке разыскиваемых значится Булахтин Александр Петрович 01.01.1955 года рождения. Следствие установило, что 16 мая около семи часов утра ушел из дома на улице Советской в селе Алтайское и до настоящего времени вестей от него также нет. Причем этот мужчина считается без определенного места жительства.

Александр Булахтин Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

Приметы пропавшего: на вид 68-70 лет, рост около 180 см, средней полноты, лицо овальное бледное, глаза голубые, волос прямой короткий седой. Имеются лобные залысины. Особые приметы: при ходьбе сутулится, ходит в развалку. Когда его видели в последний раз он был одет в черную футболку, куртку и брюки защитного цвета (бело-черный цвет), галоши черного цвета.

О его местонахождении можно сообщить по телефону в городе Белокуриха (8-385-77) 20-4-84 или 02.

По фактам безвестного исчезновения обоих мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Убийство».