Администрация Барнаула ведет переговоры с известными артистами, которые готовы выступить на Дне города

Барнаул отметит День города в сентябре Фото: Олег УКЛАДОВ

Известные исполнители могут приехать на празднование Дня города Барнаула. Переговоры в настоящее время ведутся, но официального согласия еще никто не дал.

- Главной звездой праздника станут сами горожане со своим творчеством, мастерством, уникальными способностями, которые они будут проявлять на многочисленных концертных, спортивных, выставочных площадках в течение всего дня, - заявил во время онлайн-форума председатель комитета по культуре города Барнаула Валерий Паршков. - Что касается известных исполнителей российской эстрады, знаю, что в настоящее время идут переговоры с некоторыми известными исполнителями, а вот кто будет из них выступать на нашем празднике, мы узнаем чуть позже.

Напомним, ранее уже сообщалось, что на Дне города выступит известная пилотажная группа «Стрижи». Она уже подтвердила свое участие.

В целом программа 290-летия Барнаула еще формируется. Итоговый вариант будет представлен позже.