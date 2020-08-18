Алтайские педагоги обсудят развитие дополнительного образования на научной конференции Фото: предоставлено пресс-службой

С 25 по 27 августа педагоги из Алтайского края примут участие в III Всероссийской научно-практической конференции образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко. Работники сферы в онлайн-формате обсудят развитие дополнительного образования в регионе и за его пределами. Конференция состоится при поддержке компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК.

Ежегодно конференция объединяет представителей образовательной отрасли из разных регионов России. В числе постоянных участников – педагоги барнаульского Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», а также его филиалов в Бийске и Рубцовске..

Дискуссии онлайн, лекции и мастер-классы объединят более 400 учителей, преподавателей, ученых, экспертов, представителей ведущих российских компаний и органов власти. В мероприятии примут участие исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник, генеральный директор АО «МХК ЕвроХим» Игорь Нечаев, генеральный директор АО «СУЭК» Степан Солженицын, заместитель Губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова и глава города Невинномысска Михаил Миненков. Также гостями станут: член-корреспондент РАН, директор Института общей и неорганической химии РАН Владимир Иванов, ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков, директор Центра общего и дополнительного образования Института образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий, член международного комитета ISEF по оценке исследовательских проектов Генри Дисстон-младший и другие.

Всероссийская научно-практическая конференция образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко выступит площадкой для диалога о проблемах образования и путях их решения. В этом году в центре внимания – вопросы развития дополнительного образования в России и мире, международные конкурсы и успешные практики проектной деятельности, рейтинговые системы и подготовка высококвалифицированных кадров.