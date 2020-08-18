Футболисты барнаульского «Динамо» отправились на матч в Новосибирск

Разбор ошибок перед игрой Фото: предоставлено пресс-службой

Футболисты клуба «Динамо-Барнаул» во вторник, 18 августа, отправились на кубковую игру с ФК «Новосибирск». Она состоится завтра в 19 часов по местному времени.

Это будет 1/128 финала Бетсити-Кубка России по футболу. Чтобы подготовиться к игре как следует, бело-голубые выдвинулись в соседний регион заранее – будет время спокойно добраться, расположиться и отдохнуть с дороги.

В клубе рассказывают, что накануне выезда тренерский штаб провел с футболистами просмотр победного матча с «Оренбургом-2». Динамовцы победили соперника со счетом 4:0. Параллельно с этим были разобраны ошибки. Теперь самое главное – не повторять их.

На выезд в Новосибирск отправились 17 футболистов: Богдан Карюкин, Вадим Исаев, Владислав Хмелевский, Максим Полковников, Виктор Хугаев, Александр Худяков, Евгений Щербаков, Денис Чудояков, Максим Ерусланов, Иван Житников, Владимир Завьялов, Даниил Гавиловский, Ярослав Гусев, Никита Шибаев, Виктор Липин, Михаил Осипов, Игорь Абрамов.