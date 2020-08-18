Дорожники приступили к ремонту улицы Ползунова в Барнауле

В настоящее время дорожники укладывают на участке выравнивающий слой Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле дорожники начали ремонт улицы Ползунова на участке от проспекта Социалистического до Ядринцева.

Подрядчиком выступает организация «Алтайдорстрой». В ночь на 15 августа рабочие сняли старое асфальтовое покрытие, а накануне, 17 августа, начали укладывать выравнивающий слой проезжей части.

Согласно заключенному контракту, работы должны быть завершены не позднее 30 сентября. За это время дорожники должны успеть уложить выравнивающий слой на всей протяженности участка, установить бордюрный камень, уложить верхний слой асфальта, установить поребрик и привести в порядок тротуары. Работы ведутся по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Помимо этого, на участке от Социалистического до Красноармейского обустроят водоотводные сооружения.

Кстати, улица Ползунова вошла в программу БКАД по дополнительному списку. В общей сложности на него выделили почти 80 млн рублей. Всего в этом списке восемь объектов: Ползунова, Власихинская, Геблера, Рубцовская, Чеглецова, Песчаная, Пушкина.

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