Жители Алтайского края могут арендовать почтовые ячейки онлайн

Жители Алтайского края теперь могут забронировать почтовые ячейки в удобном почтовом отделении с помощью мобильного приложения или сайта Почты России. Ячейки используют, как и обычные почтовые ящики в доме, для получения писем, извещений, простых мелких пакетов, газет и журналов, только расположены они на почте.

Чтобы зарезервировать ящик через мобильное приложение, нужно зайти в раздел «Абонементный ящик», выбрать удобное отделение и даты использования. Система уточнит число свободных ячеек. Стоимость рассчитывается автоматически в зависимости от периода абонирования. Физические лица могут оплатить услугу сразу на сайте, а юридические – через банк по сформированному платежному бланку. Пользователю нужно будет только распечатать заявление, подписать его и передать в выбранное почтовое отделение. Если возможности распечатать нет, то это сделает оператор в отделении. После подписания документа, клиент получит ключ от ячейки.

Услуга абонирования дает возможность организациям, имеющим несколько офисов, объединить потоки корреспонденции и упростить получение отправлений. Либо наоборот разделить входящую почту, арендовав несколько ящиков. Для физических лиц - это возможность не указывать домашний адрес при получении писем и посылок. К одну из плюсов также можно отнести и сохранность корреспонденции, в случае неисправности почтового ящика в многоквартирном доме.

Найти наиболее удобное отделение почтовой связи можно на сайте и в мобильном приложении Почты России.