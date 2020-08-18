1 сентября в Барнауле за парты сядут 280 тысяч школьников

Школьным питанием обеспечат детей 1-4 классов, а где-то и старших ребят Фото: Анна СЕМИНА

С нового учебного года в Алтайском крае будет 280 тысяч школьников. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщил министр образования и науки региона Максим Костенко.

По его словам, это на пять тысяч больше, чем в прошлом учебном году. Особое внимание будет, конечно же, уделено безопасности детей во время нахождения в образовательных организациях, но так же и предоставлению горячего питания.

- Алтайский край полностью готов к выполнению поручения президента России о предоставлении питания ученикам начальных классов - с первого по четвертый. Эта работа велась планомерно. Несколько дней назад вышло постановление правительства России о выделении в 2020 году нашему региону около 350 миллионов рублей из федерального бюджета на организацию этого процесса. В 2021 году размер федеральной субсидии будет еще больше, - пояснил Максим Костенко.

В целом для организации школьного питания для детей нашего региона предусмотрены федеральные дотации и на последующие годы - 2021 и 2022. Их общий размер составил около двух миллиардов рублей. Суммы огромные, так что губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение профильному ведомству с полной ответственностью подойти к этому вопросу и проконтролировать выполнение поставленных президентом страны задач:

- Во всех наших общеобразовательных учреждениях созданы условия для организации с 1 сентября бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов. Однако в нескольких школах работу по организации питания для ребят более старшего возраста, на которых не распространяется распоряжение президента, нужно продолжить. Необходимо, чтобы и все остальные учащиеся в соответствии с СанПиН имели возможность получать питание в учебных заведениях. Прошу держать этот вопрос на контроле, - отметил губернатор.