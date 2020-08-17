Алтайский спортсмен вошел в десятку лучших конькобежцев в новейшей истории России

Сергей Клевченя (справа) Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Клевченя вошел в десятку лучших конькобежцев России в новейшей истории, по мнению агентства «Весь спорт». Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Как сообщает «Алтайский спорт», Сергей Клевченя в рейтинге агентства занял третье место. Возглавила список олимпийская чемпионка 2006 года Светлана Журова, второе место занял Иван Скобрев.

Сергей Клевченя на протяжении всей своей спортивной карьеры жил в Барнауле. Он является двукратным призером Олимпийских игр 1994 года и двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье (в 1996 и 1997 годах), в 1996 году он также выиграл чемпионат мира на отдельных дистанциях. Сейчас он тренирует спринтерскую группу в женской сборной России по конькобежному спорту.

Ранее в подобный рейтинг вошли Сергей Каменский и Сергей Шубенков.