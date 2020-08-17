Губернатор Алтайского края поручил подготовиться к открытию бассейнов

Если позволит эпидситуация профессиональные тренировки в спорткомплексе «Обь»возобновят. Фото: Олег УКЛАДОВ

К концу недели в Алтайском крае могут снять еще часть ограничений. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил готовиться к открытию бассейнов и постепенному наполнению спортивных трибун, сообщает пресс-служба правительства региона.

Такое поручение он дал министру спорта края Алексею Перфильеву. Глава ведомства заявил, что после смягчения ограничений на спортивных объектах не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. Поэтому в конце недели в правительстве планируют рассмотреть возможность увеличения загрузки фитнес-центров с 25 до 50 процентов, а также, если позволит эпидситуация, возобновить профессиональные тренировки в спорткомплексе «Обь».

– По открытию бассейнов продолжайте взаимодействовать с Роспотребнадзором, ищите варианты, как вовлекать эти спортивные сооружения по всему краю. Возможно, есть смысл возвращаться к тренировкам постепенно, хотя бы малыми группами, начиная со «сборников» и профессиональных спортсменов, - сказал Виктор Томенко.

Также губернатор поручил совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность допускать зрителей на спортивные состязания.

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