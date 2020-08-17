Жителей Алтайского края предупреждают об ухудшении погоды

В предгорьях местами пройдут сильные ливневые дожди. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае синоптики прогнозируют дождливую и ветреную погоду. В регионе во второй половине дня 18 августа и ночью 19 августа ожидаются дожди, грозы, в отдельных районах даже град. В предгорьях местами пройдут сильные ливневые дожди. Ожидается усиление ветра до 17 м/с, при грозах порывы до 22 м/с.

В управлении МЧС России по Алтайскому краю рекомендует жителям и гостям региона соблюдать правила безопасности при грозе и усилении ветра. Спасатели советуют не стоять с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Во время ударов молнии не нужно подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Лучше не стоять рядом с окном и надо выключить телевизор, радио и другие электрические приборы.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы - 101

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