Работникам мелькомбината в Бийске задолжали более 3,8 млн рублей

Зарплату задолжали 84 работникам. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске Новосибирский мелькомбинат не выплатил заработную плату 84 работникам. Общая сумма задолженности с января по май 2020 года составила более 3,8 млн рублей. После проверки прокуратуры этот долг сотрудникам выплатили, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурор Бийска возбудил два дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ – невыплата заработной платы. Государственная инспекция вынесла юридическому лицу предупреждения.

Также следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев.

Напомним, ранее стало известно, что в период пандемии коронавируса в Алтайском крае выросло число безработных, однако массовых увольнений не было. Число безработных, стоящих на учете в центре занятости увеличилось более чем в два раза.

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