В Горном Алтае не осталось свободных мест для туристов

На Алтай съехались туристы со всей страны.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Горном Алтае зафиксировали пик туристического сезона. Курорты загружены на 100%, базы переполнены отдыхающими, сообщает «ОТР».
Особенно много туристов приезжает на курорт «Манжерок». Каждый день услугами канатной дороги пользуются семь тысяч человек. По словам руководства курорта, такого раньше не было даже в пик сезона.
– Порядка 25-30% у нас получается больше людей, чем в аналогичный период прошлого года, загрузка у нас 100 процентная, свободных мест нет, с каждым днем людей всё больше и больше приезжает, – рассказал каналу генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.
С начала июля Алтай уже посетили 400 тысяч человек. Однако, по словам владельцев турбизнеса, прибыль в этот году все равно снизится примерно на треть.
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