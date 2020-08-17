Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 17 августа 2020 года составило 8943

Из больниц выписался еще 21 пациент. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае от коронавируса выздоровел еще 21 пациент. Общее число выздоровевших составило 8943.

Всего в крае 10711 инфицированных. На сегодняшний день проходят лечение 1493 человека, из них в ковидных госпиталях пребывают 819 пациента, амбулаторное лечение получают 674 человек.

По данным на 17 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 3070 человек. Подошло к концу наблюдение и самоизоляция свыше, чем у 45 тысяч человек. Всего на коронавирусную инфекцию обследовали более 347 тысяч человек. На сегодняшний день в регионе 114 тяжелобольных пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 34 пациента.

Смертельных случаев за прошедшие сутки не зарегистрировано. Всего скончались 275 человек. Непосредственно от коронавируса умерли 109 человек, в 162 случаях выявлена другая причина летального исхода. Четыре случая находятся на экспертизе.

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