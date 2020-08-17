Правительство РФ выделило субсидии на авиарейсы в Барнаул и Белокуриху

В список включены сразу четыре маршрута в Барнаул. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Правительстве России расширили географию внутренних рейсов, субсидируемых за счет федерального бюджета. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

– Правительство выделило на субсидии 3 млрд рублей. Это позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям. Ожидается, что благодаря такому решению услугами авиаотрасли дополнительно воспользуются около 450 тысяч человек, – сообщают в пресс-службе Правительства.

Господдержка стала доступна еще для 138 маршрутов. В их число попали авиарейсы в Алтайский край и Республику Алтай. Из документа следует, что в список включены сразу четыре маршрута в Барнаул. Это рейсы Сочи – Барнаул, Анапа – Барнаул, Красноярск – Барнаул и Томск – Барнаул.

Еще субсидирование из федерального бюджета получили два маршрута в Белокуриху. Один из них направляется из Горно-Алтайска, у другого точкой «А» - Новосибирск.

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