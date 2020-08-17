Появились ужасающие фото и видео с места ДТП в Алтайском крае, в котором погибли пять человек

Водитель грузовика получил ушибы. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Рубцовском районе Алтайского края в ночь на 17 августа произошло смертельное ДТП, в результате которого скончались пять человек. На дороге столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовик Renault Midlum. На сайте краевого управления МВД опубликовали ужасающие снимки с места происшествия.

Авария произошла в 00:05 часов на 265 километре дороги А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан», в пяти километрах от станции Мамонтово. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался со стороны Рубцовска в сторону Барнаула и выехал на встречную полосу. Там легковой автомобиль столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовиком Renault Midlum. Все находящиеся в «легковушке» люди погибли. Водитель грузовика получил ушибы.

Все пять человек, которые были в легковом автомобиле, погибли. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Водитель легковушки выехал на "встречку". Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Чтобы достать тела погибших спасателям пришлось вскрывать кузов легковушки. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Водителю грузовика госпиталицация не потребовалась. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

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