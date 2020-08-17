Стало известно, сколько зарабатывает мэр Барнаула за год

Вячеслав Франк. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк раскрыл свои доходы за 2019 год. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте города.

За 2019 год в должности первого заместителя главы администрации города Франк заработал свыше 1,759 миллиона рублей. В пользовании у него жилой дом площадью 230 квадратных метров и земельный участок размером 1727 квадратных метров. При этом в собственности у мэра нет своей квартиры.

Что касается транспортных средств, в собственности у Франка зарегистрирован автомобиль Hyundai ix35. У супруги в собственности фигурирует земельный участок и жилой дом.

Напомним, ранее стало известно о доходах членах правительства Алтайского края. Согласно декларациям, некоторые из чиновников заработали меньше, в том числе губернатор региона Виктор Томенко. Он задекларировал чуть больше 4,2 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Опубликованы сведения о доходах главного следователя Алтайского края

Андрей Хвостов задекларировал 3,6 млн рублей (подробнее)