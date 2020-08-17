Алтайский ансамбль стал победителем Всероссийского фестиваля «Студвесна ONLINE»

Ансамбль народного танца Алтайского государственного технического университета «Сударушка» Фото: предоставлено пресс-службой

Ансамбль народного танца Алтайского государственного технического университета «Сударушка» стал победителем Всероссийского конкурса Российского Союза Молодежи «Студвесна ONLINE». Руководитель коллектива – Ирина Савушкина.

Конкурс был организован в формате онлайн.

Алтайский край стал рекордсменом конкурса по количеству участвующих молодежных коллективов и представленных творческих номеров. По итогам отборочных этапов ансамбль АлтГТУ «Сударушка» был приглашен участвовать в финале конкурса.

В финале проекта ансамбль представил два номера «Стенка на стенку» и Казачья лезгинка «Ой, Дуся, ой, Маруся». Все члены жюри высоко оценили выступления ребят, поставив максимальные баллы. Победителей определило зрительское голосование.

Коллектив приглашен на Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна – Весна Победы», который пройдет в Ростове-на-Дону с 5 по 10 сентября.

Солисты благодарят всех тех, кто поддержал коллектив в смс-голосовании.

Конкурс был организован в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».