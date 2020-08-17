Все образовательные учреждения Барнаула прошли приемку

В школе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершилась приемка городских образовательных учреждений. Итоги подвела межведомственная комиссия, которая в течение трех недель проверяла школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Всего 258 организаций, сообщает пресс-служба мэрии города.

Проверка показала, что все образовательные учреждения безопасны и готовы к приему детей в новом учебном году. Особое внимание во время проверки уделяли пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, соблюдению эпидемиологических норм и доступности образования.

Отметим, что в краевой столице самые масштабные работы провели в школе №38. В рамках реализации муниципальной программы учреждению выделили 2 млн рублей. В школе отремонтировали спортивную площадку, обновили покрытие, заменили ограждение.