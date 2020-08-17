Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 17 августа 2020 года составило 10711

В Барнауле выявили 41 нового инфицированного Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 88 заболевших COVID-19. Общее число зараженных составило 10711. В их числе 937 детей в возрасте до 17 лет.

По данным оперативного штаба, в Барнауле выявили 41 нового инфицированного, в Бийске – девять, в Рубцовске и Яровом – по пять заболевших, в Кулундинском, Павловскогм районах – по три, в Славгороде, Новоалтайске, Завьяловском, Панкрушихинском, Топчихинском районах – по два зарегистрированных случая, в Заринск, Камне-на-Оби, Алтайском, Благовещенском, Красногорском, Крутихинском, Немецком национальном, Романовском, Рубцовском, Тальменском, Угловском, Шелаболихинском районах – по одному заболевшему.

Из общего числа заболевших 173 случая – завозные. 5445 человек заболели после контакта с ранее зараженными лицами, в 2706 случаях ковид выявлен у больных внебольничной пневмонией, в 3416 – у заболевших ОРВИ, в 4589 случаях – бессимптомное течение. В данный момент в крае 114 тяжелобольных пациентов, на аппарате ИВЛ находится 34 человека.

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