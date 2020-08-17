В Алтайском политехе рассказали, почему молодёжь выбирает энергетическое машиностроение

Всего на факультете в этом году на бюджет поступят 154 человека

«Энергетическое машиностроение» – одно из направлений подготовки факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта (ФЭАТ) АлтГТУ.

За 4 года обучения студенты учатся основам конструкторской деятельности, разрабатывают детали и узлы электроэнергетического оборудования, осваивают проектный менеджмент. Студенты знакомятся с метрологией, стандартизацией и сертификацией, учатся разрабатывать техническую документацию и инструкции. Также после окончания учебы выпускники получают навыки по обслуживанию оборудования, его наладке и внедрению в производство.

Всего на факультете в этом году на бюджет поступят 154 человека, из них 46 человек будут учиться на направлении «Энергетическое машиностроение» за счет государства.

Данил Кострыкин поступает на это направление с 220 баллами.

«Поступаю и в «Политех», и на данное направление целенаправленно, так как вижу множество перспектив и возможностей для профессиональной реализации. Про ФЭАТ знаю уже очень давно. Не раз видел, как студенты факультета проводят мероприятия вместе с ГАИ. Заинтересовался, стал изучать, по каким направлениям ведут подготовку. Я уверен, что получу качественное образование в области энергетического машиностроения», – говорит Данил Кострыкин.

«Я точно знаю, что грамотные инженеры очень востребованы в компаниях и на заводах. Специалисты в сфере энергетического машиностроения знают абсолютно все о двигателях любого оборудования и машин», – объясняет свой выбор абитуриент Александр Шевелев.

Во время обучения студенты изучают начертательную геометрию, инженерную графику, материаловедение, технологии конструкционных материалов, механику материалов и конструкций, детали машин и основы конструирования, метрологию, стандартизацию и сертификацию, термодинамику и др. Важный курс – управление техническими системами. В зависимости от выбранного профиля могут осваивать двигатели внутреннего сгорания, котлы, турбины и т.п.

«90% выпускников работодатели разбирают ещё до подготовки выпускной квалификационной работы, – рассказывает декан факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта Алексей Баранов. – Каждый из выпускников 2020 года трудоустроился, как в родном крае, так и за его пределами».

Один из выпускников работает в ПАО «Камаз» Фото: предоставлено пресс-службой

О том, как трудоустроиться в одно из крупнейших предприятий по производству тяжелых грузовых автомобилей страны ПАО «Камаз», рассказал выпускник ФЭАТ Денис Бошман: «Ещё на третьем курсе с ребятами отправились на практику в ПАО «Камаз» (Набережные Челны). И я, и мои одногруппники показали себя с хорошей стороны, поэтому администрация предприятия пригласила нас на постоянную работу. Теперь я в должности инженера-конструктора и в мои обязанности входит проектировка деталей для кабин».

Про выбор будущей профессии Денис ответил просто: «Я с детства интересовался машинами и их принципом работы».

А вот Иван Кулаев остался в Алтайском крае, полгода работает в ЗАО «Редукционно-охладительные Установки».

Мало какое направление подготовки может похвастаться почти 80-ти летней историей, как «Энергетическое машиностроение» и один из его профилей «Двигатели внутреннего сгорания». Оно остается актуальным, волнует молодые умы и готовит профессионалов – и это, конечно, лучший знак качества.