В Барнауле продолжают дезинфицировать подъезды

Дезинфицируют места, в которых бывает большое количество людей. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжают обрабатывать подъезды для борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба мэрии.

– Дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах – одна из мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Эта работа ведется в Барнауле силами управляющих компаний и ТСЖ, – пишут на официальном сайте города.

Прежде всего, дезинфицирующими средствами обрабатывают те места, которые посещает большое количество человек. Это входы подъездов, площадки первых этажей, почтовые ящики, лифты и перила. Также в подъездах домов проводится регулярная влажная уборка.

Так, в Центральном районе Барнаула с 3 по 16 августа обработано более 1100 подъездов в 464 домах.

Напомним, по последним данным в Алтайском крае с начала пандемии специалисты подтвердили 10623 случая заражения коронавирусом.

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