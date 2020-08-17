Тепло возвращается в Алтайский край: ожидается до +29

Вновь приходит жара. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край вновь возвращается теплая погода. По данным синоптиков, 17 августа температура воздуха прогреется до +24, +29 градусов.

Краевой Гидрометцентр сообщает, что в этот день по северо-западным районам местами пройдет небольшой дождь. В утренние часы в отдельных районах может наблюдаться туман. Ветер юго-восточный, со скоростью 4-9 м/с. Местами ожидаются порывы до 14м/с.

В Барнауле столбик термометра поднимется до +26, +28 градусов. В утренние часы местами возможен туман. День в краевой столице обещает пройти без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Ранее Росгидромет сделал вероятностный прогноз на погоду в Алтайском крае. Согласно его данным, температура в Алтайском крае будет держать незначительно выше нормы. Этот показатель в Барнауле составляет 11 градусов.