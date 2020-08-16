В Барнауле осудили женщину за заведомо ложный донос, на который она решилась из-за обиды

Полицейские раскрыли обман Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили местную жительницу за заведомо ложные сведения о совершении преступления. Все произошло из-за ссоры женщины с ее сожителем.

Как рассказала помощник прокурора Ленинского района Барнаула Ольга Остапчук, в марте этого года осужденная попросила у своего сожителя деньги, чтобы поехать к своей дочери в город Новосибирск, но мужчина ей отказал. Женщина не выдержала отказа и стала говорить, что тот не дарит ей подарков, в ответ на что мужчина забрал у нее телефон, который тот её подарил.

Расстроенная женщина отправилась в бар, чтобы выпить. Со злости она решила сообщить о том, что он совершил преступление в отношении нее. Но еще до того, как приехали полицейские, она одумалась и придумала другую историю.

- Прибывшим стражам порядка она сообщила, что у бара ранее неизвестный мужчина, избив ее, похитил сотовый телефон. Поскольку в ходе проверки указанная информация не подтвердилась женщине пришлось сознаться в сообщении ею ложных сведений, - рассказала Ольга Остапчук.

Суд признал ее виновной и назначил восемь месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства условно на один год.

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