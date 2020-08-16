. Большая часть из зараженных уже выздоровели Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки выздоровели от ковида еще 36 пациентов. Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 16 августа 2020 года составило 8922.

Как сообщили в региональном оперштабе, всего в регионе выявлено 10623 случая заражения коронавирусом. Большая часть из зараженных уже выздоровели, продолжают лечение 1426 человек: 815 – в ковидных госпиталях, 611 – на дому.

Из общего числа инфицированных 935 – дети до 17 лет включительно. В статистике значатся 172 завозных случая, 5320 – по контакту с ранее заболевшими лицами, 2650 – у больных внебольничной пневмонией, 3395 – у заболевших ОРВИ, 4578 – бессимптомное течение. В тяжелом состоянии сейчас находятся 115 человек, 34 из них – на ИВЛ.

По последним данным медики продолжают наблюдением за состоянием 3147 человек. За весь период пандемии обследовано на наличие инфекции более 346 тысяч человек.

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