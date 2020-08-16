В алтайском вузе с нарушениями хранили ртутьсодержащие лампы

Во время проверки опасное хранилище ламп было обнаружено в одном из вузов Фото: Людмила ШЕКА

Алтайская прокуратура нашла нарушения законодательства при хранении ртутьсодержащих ламп в одном из вузов в Барнауле. Лампы относятся к первому классу опасности.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, неправильное хранение ртутных ламп может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде. Их необходимо держать отдельно от других видов отходов, в специальных емкостях.

Во время проверки опасное хранилище ламп было обнаружено в одном из вузов краевой столицы.

- Одно из образовательных учреждений высшего образования осуществляет хранение отработанных люминесцентных (ртутно-кварцевых) ламп, утративших потребительские свойства, вне специально отведенного места, вне какой-либо тары, на хозяйственной территории. Несоблюдением требований законодательства создана угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, - отметили в прокуратуре.

Для устранения нарушений руководству внесено представление. Также вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении в отношении ответственного должностного лица.