Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 16 августа 2020 года составило 10623

В ковидных госпиталях лечатся 815 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще на 89 увеличилось число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 16 августа 2020 года. По данным регионального оперативного штаба, всего в регионе подтверждено уже 10623 случая.

За сутки 46 зараженных выявили в Барнауле, 9 – в Рубцовске, по 4 – в Славгороде и Благовещенском районе, по 3 – в Новоалтайске и Михаловской районе, по 2 – в Алейске, Бийске, Камне-на-Оби, Яровом, Курьинском, Первомайском, Усть-Калманском районах, по 1- в Завьяловском, Зональном, Немецком, Поспелихинском, Родинском, Хабарском районах.

Из общего числа заболевших выздоровели 8922. Лечение продолжают сейчас 1426 пациентов: 815 – в ковидных госпиталях, 611 – на дому. В тяжелом состоянии находятся 115 человек, 34 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кстати, за минувшие в сутки не зарегистрировано ни одного летального исхода пациентов с ковидом. Цифра осталась прежней - 275 случаев за весь период пандемии.

Под медицинским наблюдением остаются 3147 человек.

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