Очередную фальшивую купюру изъяли полицейские в Бийске

В крае до сих пор регистрируют массовый сбыт фальшивок Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские вновь выявили фальшивую пятитысячную банкноту. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в отдел полиции обратилась эксперт расчетно-кассового центра наукограда. По словам женщины, деньги она получила от торговой организации из соседнего региона. По итогу исследования выяснилось, что купюра, действительно, ненастоящая – ее напечатали на обычном струйном принтере.

В полиции отметили, что в крае до сих пор регистрируют массовый сбыт фальшивок. Поэтому если у вас возникли сомнения в подлинности денег, то необходимо более внимательно осмотреть купюру на наличие основных степеней защиты:

- водяные знаки;

- переливание герба при изменении угла зрения;

- микроотверстия, микротекст;

- «ныряющая» магнитная линия.

Также следует внимательно осмотреть на наличие надписей «не является платежным средством», «1000 дублей», «билет Банка Приколов». Именно они указывают, что купюра не является билетом Банка России.

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