На Алтае возобновил работу единственный в крае цементный завод

Работа по реконструкции началась в ноябре 2019 года Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

14 августа в Заринске после масштабной реконструкции возобновил работу «Голухинский цемент». Это единственный цементный завод в Алтайском крае.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в запуске принял участие и губернатор региона Виктор Томенко. Вместе с собственником предприятия Романов Пузановым он изготовил памятный оттиск – первое издание из цемента этого завода.

- Я убежден, что для экономики Алтайского края, для отраслей, потребляющих сегодня цемент и различные смеси, конечно, возобновление предприятия будет воспринято на ура, - подчеркнул Томенко.

Работа по реконструкции началась в ноябре 2019 года, когда у завода появился новый собственник. Ремонт шел не только на самом объекте, также там началось строительство десятикилометровой дороги, ведущей от цехов до региональной трассы.

В этом году на модернизацию направлено около 500 млн рублей. Глава завода намерен увеличить производительность завода. Предприятию выделят инвестиции – более двух млрд рублей.

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