В Барнауле ввели в эксплуатацию вторую блок-секцию долгостроя на Павловском тракте

Долгострой на Павловском тракте Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В пятницу, 14 августа, Госинспекция Алтайского края выдала заключение о том, что вторая блок-секция дома на Павловском тракте, 291 в Барнауле соответствует всем параметрам. Многоэтажка введена в эксплуатацию.

По данным городской мэрии, во второй блок-секции расположены 187 квартир. Их владельцам уже начали выдавать ключи. Этот дом начинала возводить компания «СтройГАЗ», которая впоследствии была обанкрочена. При этом строительство велось на средства дольщиков. В итоге многоэтажка превратилась в долгострой.

- Сроки готовности и сдачи дома неоднократно переносились из-за разрыва в финансировании. В феврале текущего года была сдана в эксплуатацию первая блок-секция (первый и второй подъезды), в августе – вторая блок-секция (подъезды № 3,4). Работы на площадях встроенно-пристроенного магазина продолжаются, - уточняют в администрации.

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