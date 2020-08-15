Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 15 августа 2020 года составило 275

За сутки шесть человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае по состоянию на 15 августа 2020 года увеличилось еще на шесть случаев и составило 275.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе было зафиксировано шесть летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. При этом все они произошли по иным причинам. Таким образом, на сегодняшний день за все время пандемии в крае скончались 275 человек. Из них от коронавирусной инфекции 109, по иным причинам – 162. Четыре находятся на экспертизе.

Всего же в Алтайском крае официально известно о 10534 инфицированных коронавирусом. По информации на 15 августа, тест провели для 344 151 человека. Из них только за прошедшие сутки исследовано более трех тысяч материалов.

На лечении остаются 1373 человека: 794 пациента находятся в стационарах, остальные 579 – получают лечение на дому.

Выздоровели за минувшие сутки еще 134 человека (общее – 8886).

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