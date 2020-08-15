Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 15 августа 2020 года составило 10534

Еще 89 человек с коронавирусом выявили в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском на 15 августа 2020 года выросло на 89 инфицированных и составило 10 534 случая.

По данным оперативного штаба из 89 новых случаев коронавируса на Барнаул приходится 51. В Бийск – 7, в Славгороде – 6, Первомайском районе – 5, Новоалтайске – 4, ЗАТО Сибирском – 3, в Рубцовске, Тальменском, Благовещенском, Волчихинском районах – по два заболевших, в Зональном, Локтевском, Немецком национальном, Ребрихинском, Топчихинском районах – по одному заболевшему.

Кроме того, за минувшие сутки выписались домой 134 пациента. Таким образом число вылечившихся на сегодняшний день составляет 8886 пациентов. Лечение продолжают 1373 человека. Из них 794 находятся в госпиталях, а 579 наблюдаются амбулаторно.

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