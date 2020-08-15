500 млн рублей льготной сельской ипотеки получили жители двух Алтаев

14 августа в Ижевске Министерство сельского хозяйства РФ подвело промежуточные итоги реализации всероссийской программы «Комплексное развитие сельских территорий». Ключевой темой стала льготная сельская ипотека. Алтайский филиал Россельхозбанка выдал более 500 млн рублей льготной сельской ипотеки жителям Алтайского края и Республики Алтай. Улучшить свои жилищные условия смогли 347 семей. Наиболее активны в приобретении жилья по льготной программе стали жители Мамонтовского, Кулундинского, Первомайского районов. По словам директора Алтайского филиала Николая Бойко, Россельхозбанк активно подключился к кредитованию по сельской ипотеке, которая является неотъемлемой частью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 гг, и считает это направление в работе Банка одним из приоритетных.

«Мы планировали до конца года выйти на 0,5 млрд по выдачам на эти цели, но уже сейчас превзошли эту цифру, что несомненно радует нас и наших жителей, которые активно улучшают свои условия жизни на селе», - отметил Николай Бойко.

Всего же по стране к началу августа объем выданных РСХБ кредитов по программе льготной сельской ипотеки составил более 26 млрд рублей. Содействие в улучшении жилищных условий получили порядка 13 тыс. человек. Россельхозбанк первым из банков присоединился к программе «Комплексное развитие сельских территорий» и продолжает активную работу по ее реализации, не останавливая процессы приема заявок и выдачи кредитов.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ по ставке 2,7% при оформлении договора личного страхования может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

Вторым инструментом в рамках КРСТ является льготный потребительский кредит для жителей сельских территорий. Он позволяет россиянам в возрасте от 23 до 65 лет получать денежные средства в сумме от 30 тыс. рублей до 250 тыс. рублей (жителям Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – до 300 тыс. рублей) на срок от 6 месяцев до 5 лет. Льготная процентная ставка 3% годовых действует при оформлении договора личного страхования.

КРСТ предназначена для сохранения доли сельского населения на уровне не менее 25% от общего, привлечение молодых специалистов на село, повышение благоустроенных домовладений до 50%.

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