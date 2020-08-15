В Барнауле пройдет неделя сбора батареек

Батарейки принимаются с 24 по 30 августа Фото: Анна СЕМИНА

Барнаул примет участие в акции «Неделя сбора батареек». Она пройдет с 24 по 30 августа.

Акцию проведут совместно с партнерстве с торговой сетью «Лента». Жители и гости краевой столицы смогу принести и сдать старые батарейки. Причем принимаются любые бренды и в любом количестве. Аккумуляторы принимаются в специализированные контейнеры, которые будут установлены в магазине по адресу: улица Власихинская, 67. В дальнейшем батарейки направят на переработку. Помимо этого можно принести старые аккумуляторы, пауэр-банки, сотовые телефоны и другую мобильную электронику.

Напомним, в прошлом году уже проходила такая акция и барнаульцы сдали 444 килограмма старых батареек.

Отметим, на переработку не принимаются градусники, лампочки и другое вторсырье, которое содержит ртуть.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, по всей России в акции примут участие 41 город. Барнаул в этом списке станет 31-м. Благодаря этой идее получится безопасно утилизировать шесть миллионов элементов питания. Они будут вывезены и утилизированы на ГК «Мегаполисресурс» и ООО «НЭК».