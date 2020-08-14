В Алтайском крае будут судить мать, чей 2-летний сын утонул в колесе

Уголовное дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Целинного района, маленький сын которой утонул. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, утром в июне этого года 2-летний мальчик был во дворе своего дома в одном из сел Целинного района. Там он играл возле открытого тракторного колеса, наполненного водой. Мать ребенка зашла домой, оставив его без присмотра, в это время малыш погрузился в воду и утонул.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.

Напомним, ранее мы сообщали, что 6 августа в Горно-Алтайске в реке Майма утонул 12-летний мальчик. Он купался вместе с друзьями, и взрослых с ними не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужчина на Алтае отметил свой день рождения и утонул

Погибший был пьян. В этот день он отмечал тридцатилетие на пляже с небольшой компанией (подробнее)