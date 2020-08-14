В Алтайском крае будут судить мать, чей 2-летний сын утонул в колесе

Уголовное дело направили в суд.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Целинного района, маленький сын которой утонул. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
По данным следствия, утром в июне этого года 2-летний мальчик был во дворе своего дома в одном из сел Целинного района. Там он играл возле открытого тракторного колеса, наполненного водой. Мать ребенка зашла домой, оставив его без присмотра, в это время малыш погрузился в воду и утонул.
Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.
Напомним, ранее мы сообщали, что 6 августа в Горно-Алтайске в реке Майма утонул 12-летний мальчик. Он купался вместе с друзьями, и взрослых с ними не было.
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