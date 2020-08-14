Барнаульца осудили за найденные на улице наркотики

Однако мужчина не успел дойти до дома, горожанина задержали полицейские. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула осудили за незаконное приобретение и хранение наркотического средства в значительном размере.

Как рассказала “Комсомольской Правде – Барнаул” помощник прокурора Железнодорожного района Анна Щиренко, мужчина ранее был судим за совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Весной этого года он был в районе автовокзала и около бетонного заграждения заметил сверток черной изоленты, торчащий в снегу

Зная как выглядят закладки с наркотиками, барнаулец решил подобрать сверток и использовать для личного употребления. Однако мужчина не успел дойти до дома, горожанина задержали полицейские.

Изначально барнаулец признал вину и сказал, что проходит лечение от наркотической зависимости. С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, суд приговорил его к 1 году 6 месяцам условно, с испытательным сроком в 2 года. В течение этого времени мужчина должен доказать свое исправление.

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